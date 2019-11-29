Одесский припортовый завод продадут в конце 2020 года

Ожидаемое время продажи ПАО «Одесский припортовый завод» — конец 2020 года, в настоящее время ведутся работы по подготовке объекта к продаже.

Об этом рассказал председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в рамках II Саудовско-Украинского аграрного бизнес-инвестиционного форума, передает AgroPortal.ua.

Был сменен директор «Одесского припортового завода» и на этой неделе сменен наблюдательный совет. Уже месяц на объекте работает инвестиционный советник — системная американская компания и юристы. Несмотря на это, мы обеспечили бесперебойную работу предприятия

,— отмечает Дмитрий Сенниченко.

По его словам, ПАО «Одесский припортовый завод» сейчас имеет проблемы с долгами, которые накопились в предыдущие годы.

Но у нас есть видение и стратегия, как очистить этот актив и вывести его, чтобы он был куплен инвестором с меньшим риском,

— подчеркнул Дмитрий Сенниченко.