После аварии. Turkish Airlines возобновляет рейсы в Одессу

С субботы, 30 ноября, авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы в Одессу после аварии 21 ноября.

Об этом сообщает ЦТС.

Рейсы будут выполняться согласно ранее утвержденному зимнему расписанию.

Напомним, 21 ноября самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула, совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Одесса.

У самолета при посадке сломалась передняя стойка шасси.

В аэропорту Одессы заявили, что по предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

Решение о временном прекращении полетов было принято после инцидента, произошедшего 21 ноября: самолет Turkish Airlines в условиях сильного бокового ветра после приземления слегка выкатился за пределы ВПП и сломал переднюю стойку шасси. Эвакуация воздушного судна с ВПП аэропорта потребовала доставки дополнительного оборудования из Турции, из-за чего воздушная гавань была закрыта весь следующий день.

Boeing 737 получил серьезные повреждения носовой части. В результате дальнейшая эксплуатация самолета оказалась невозможной.

Ранее авиакомпания заявляла, что возобновит полеты 1 декабря.