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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Мировые цены на нефть упали на фоне напряженности в отношениях США и Китая

Категория: Новости / Экономика и финансы

Мировые цены на нефть упали на фоне напряженности в отношениях США и Китая

В пятницу мировые цены на нефть в пятницу упали, на фоне новой торговой напряженности между США и Китаем и рекордно высокой добычи нефти в США. Об этом сообщает Reuters.

В США цены на сырую нефть в США упали более чем на 4%.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,44 доллара до 62,43 доллара за баррель, и снизились на 1,5% за неделю. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) упали на 2,94 долл. до 55,17 долл., что составило 4,1% за неделю.

Объемы торгов были низкими из-за праздника Дня Благодарения в четверг в США.

Оба показателя выросли в ноябре отчасти на фоне ожиданий трейдеров касательно заключения между США и Китаем первоначальной торговой сделки. Но эти прогнозы оказались маловероятными после того, как Китай предупредил Соединенные Штаты о принятии "жестких контрмер" в ответ на законодательство США о поддержке антиправительственных демонстрантов в Гонконге.

Цены также поддерживались накануне встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, на следующей неделе. Ожидается, что группа, известная как ОПЕК+, продлит существующее сокращение добычи нефти до середины 2020 года.

Источник: 112.ua

 



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