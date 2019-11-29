В Одесской области двух нарушителей границы обнаружили с помощью системы оптико-электронного наблюдения

В Одесской области пограничники отдела «Гребеники» Подольского отряда задержали двух граждан Молдовы, которые нарушили границу, сообщает пресслужба Государственной погранслужбы Украины.

Нарушителей пограничники заметили вчера вечером с помощью камер системы оптико-электронного наблюдения. Через несколько минут оба были задержаны группой реагирования.

Как выяснилось впоследствии, мужчины планировали добраться Одессы для дальнейшего трудоустройства. При себе они не имели никаких документов. Впоследствии в пункт пропуска «Гребеники» прибыли и родные задержанных, которые предоставили их документы.

На обоих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 204 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

До выяснения всех обстоятельств правонарушения нарушители содержатся в специальном помещении.