Украинскому капитану грозит 9 лет заключения из-за аварии на Дунае

Прокуратура Будапешта (Венгрия) установила, что причастный к аварии круизного лайнера на Дунае капитан Юрий К. должен быть приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Прокуратура обвинила 64-летнего капитана круизного судна швейцарской компании Viking Sigyn в небрежном опасном движении по воде, что привело к фатальной массовой катастрофе в мае 2019 года на реке Дунай - погибли 28 человек.

Только семь из 33 южнокорейских туристов на борту экскурсионного судна Hableany ("Русалка") пережили ночное столкновение. Венгерский экипаж из двух человек также погиб. Останки еще одной южнокорейской туристки до сих пор не найдены.

Капитан был недавно освобожден из-под стражи, но обязан носить электронное устройство слежения, и ему не разрешается покидать назначенное место жительства без разрешения.

Добавим, что по данным адвоката семей двух погибших, юристы будут требовать от швейцарской компании Viking Sigyn выплатить родственникам погибших по 1 млн швейцарских франков.