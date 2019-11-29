Украина лидирует только в количественном приросте ФЛП-айтишников – журналист

Украина не имеет ни единой технологии, которая могла бы гарантировать ей процветание в будущем.

США, Индия, Израиль и Китай смотрят в будущее – перечисленные страны аккуратно взращивают у себя целую сеть стартап-экосистем, что позволит им в недалеком будущем стать лидерами по поставкам инновационных технологий в мировых масштабах. Остальным странам достанется грустная роль – либо пытаться "вскочить в последний вагон", либо навеки остаться сырьевым придатком технологически развитого мира, пишет редактор отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева.

"По прошлогодним оценкам Всемирного экономического форума, формировать мировую экономику будут следующие ключевые технологии: искусственный интеллект и робототехника, сетевая удаленная связь, виртуальная и расширенная реальность, блокчейн, наноматериалы, передатчики энергии, новые вычислительные технологии, биотехнологии, нейротехнологии и геоинженерия", – отмечает она.

При этом, по замечанию автора, нет ни одной технологии, с которой можно было бы ассоциировать Украину – ни одной технологии, которая бы вывела страну за рамки стереотипичного понятия "вечной житницы". Единственное, в чем страна лидирует – в темпах прироста ФЛП, работающих в IT-сфере, но и это, похоже, ненадолго.

"Наукоемкость ВВП Украины снизилась до исторического минимума — 0,45%, за двадцать лет — втрое. Доля инновационно активных компаний в нашей экономике где-то на уровне 16–17%. Для сравнения: в Германии — свыше 50%, в Израиле — 35, в Турции — 33, в Болгарии — порядка 20%. В Глобальном рейтинге инновационных стран в 2019-м мы на 47-м месте и не улучшаем, а ухудшаем этот показатель, — в прошлом году были еще на 43-м", – пишет автор.

Таким образом, страна остро нуждается в реформировании интеллектуальной сферы. И огромную роль в этом должно играть государство, которое в зависимости от проводимой политики может выступить либо созидателем, либо разрушителем.