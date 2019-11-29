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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

Категория: Новости

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

В субботу в Одессе продолжилась раскрутка неизвестного политического проекта, судя по  выдвинутым лозунгам, социал-демократической ориентации. Проект, видимо, ориентирован на предстоящие местные выборы. Демонстранты выразили протест олигархам и продаже земли. Также митингующие недовольны переходом объектов из государственной в частную собственность, сообщает "Odessa Online"

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

Протестующие скандировали "Нет олигархату" и "Нет продаже земли". Также организаторы акции планируют провести подобные марши во всех украинских городах и областях. 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

Как ранее сообщалось, в Киеве в акциях по случаю Дня достоинства и свободы приняли участие более 5 тыс. человек

 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

 

В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

Галерея

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В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)
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