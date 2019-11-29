В Одессе митингующие прошлись маршем против олигархов (фото)

В субботу в Одессе продолжилась раскрутка неизвестного политического проекта, судя по выдвинутым лозунгам, социал-демократической ориентации. Проект, видимо, ориентирован на предстоящие местные выборы. Демонстранты выразили протест олигархам и продаже земли. Также митингующие недовольны переходом объектов из государственной в частную собственность, сообщает "Odessa Online".

Протестующие скандировали "Нет олигархату" и "Нет продаже земли". Также организаторы акции планируют провести подобные марши во всех украинских городах и областях.

Как ранее сообщалось, в Киеве в акциях по случаю Дня достоинства и свободы приняли участие более 5 тыс. человек.