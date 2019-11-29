Что смотреть этой зимой: 11 фильмов, которые не стоит пропускать

В списке сразу три украинских премьеры

Зима – сезон больших кинонаград и, соответственно, громких кинопремьер. Увы, нашумевшего "Ирландца" Мартина Скорсезе, который готовится дать бой за статуэтки главному осеннему хиту – "Джокеру", на широком экране мы не увидим. К счастью, он в любой момент доступен на Netflix. Что, впрочем, не повод отказывать себе в удовольствии сходить в кинотеатр и насладиться другим хорошим фильмом на большом экране и с отличным звуком. Рассказываем, что именно не стоит пропускать ни в коем случае, чтобы взять от снежного и праздничного сезона все.

Ножи наголо (5 декабря)

Эксцентричная семья автора популярных детективов Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) съезжается на его 85 день рождения. По иронии судьбы, в разгар вечеринки патриарха находят мертвым. На место преступления тут же прибывает остроумный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг), который запирает эту разношерстную компанию в поместье и берется расследовать дело. Родственнички ведут себя, как пауки в банке, и то и дело наведываются к великолепной инсталляции из нескольких десятков ножей, стоящей в гостиной. Помимо этой штуки, которая чем-то напоминает легендарный Железный трон из "Игры престолов", фильм Райана Джонсона порадует звездным кастом – кроме Пламмера и Крейга на съемочной площадке собрались Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Дон Джонсон и другие замечательные характерные актеры. И выложились по полной, чтобы на два часа безраздельно завладеть вниманием зрителя.

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение (19 декабря)

Студия Disney после девятой части "Звездных войн" обещает наконец взять паузу и на время перестать клепать новые и новые фильмы основной серии, а также регулярные спин-оффы. Все творческие силы будут брошены на развитие стриминга Disney+, где в рамках киновселенной появится целая куча свежего телевизионного контента. Например, сериал "Мандалорец" и пока не имеющее названия шоу про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли. Тем не менее, "Скайуокер. Восхождение" традиционно для франшизы станет одним из ключевых событий кинозимы и выйдет аккурат к зимним праздникам. Эпизод закончит третью трилогию серии и поставит окончательную точку в истории семьи Скайуокеров. Фильм Джей Джей Амбрамса будет примечателен тем, что Марк Хэммил в последний раз вернется к роли Люка Скайуокера. А еще зрители снова встретятся с умершей в 2016 году Кэрри Фишер в образе принцессы Леи.

Безумная свадьба 2 (25 декабря)

Непритязательная комедия Влада Дикого, нещадно эксплуатирующая все возможные и невозможные стереотипы, вошла в число лидеров проката в 2018 году. И стала одним из единичных украинских фильмов, которые не только отбили затраты на производство, но еще и принесли своим авторам прибыль. Поэтому появление сиквела "Безумной свадьбы" было вопросом предрешенным. Итак, бытовой расист и мелкокалиберный шовинист Василий Середюк в декабре выдаст замуж еще одну свою дочь. Правда, какой национальности будет его очередной зять, мы пока не знаем. Известно, что к Потапу и Монатику в образах священников присоединится Позитив из группы "Время и стекло", а также повторится камео Олега Винника. В общем, авторы фильма решили не выбрасывать из своего рецепта успеха ни малейшей изюминки. Поэтому интерес к ленте будет снова повышенным.

Кошки (26 декабря)

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер – живая легенда мира мюзиклов. Его спектакли уже четырежды с успехом переносили на широкий экран ("Иисус Христос – суперзвезда", "Эвита", "Джозеф и удивительный техниколон" и "Призрак оперы"). "Кошки" станут пятым киномюзиклом на основе работ Уэббера и, пожалуй, самым звездным по актерскому составу. Племя кошек, которое собирается на бал, чтобы выбрать себе нового вожака, воплотят такие актеры и музыканты: Тейлор Свифт, Джеймс Корден, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккелен, Джуди Денч, Ребел Уилсон и многие другие. Специально для фильма композитор написал несколько новых песен. Но главной жемчужиной безусловно станет блистательная Memory. То что надо в праздничные дни.

Дулиттл (9 января)

В последние годы весьма одаренный и разноплановый актер Роберт Дауни-младший намертво застрял в образе Железного человека из киновселенной Marvel, взамен получив целую кучу денег и гигантскую армию фанатов. Но история с командой Мстителей подошла к концу, как и экранная жизнь Тони Старка. Впрочем, долго томить поклонников ожиданием новой роли Дауни-младший не стал, и уже в начале нового года он появится на широком экране в образе эксцентричного натуралиста, понимающего язык животных – доктора Дулиттла. Судя по трейлеру, этот Дулиттл будет во многом похож на блистательного Шерлока Холмса, которого актер сыграл у Гая Ричи. Что ж, то был один из самых ярких и органичных образов Дауни-младшего. Посмотрим, сможет ли его успешно развить режиссер боевиков Стивен Гейган.

Преданная (16 января)

Роман Софии Андрухович "Феликс Австрия" стал крупнейшим украинским литературным событием в 2014 году. Его экранизация обещает стать одним из первых крупных отечественных кинособытий 2020 года. Романтично-фантазийная картина расскажет историю Стефании Черненько, которая работает прислугой у Адели Сколык. Девушки вместе росли в доме доктора Ангера и их связывают теплые, почти сестринские отношения. Но теперь между героинями встают любовь и ревность, тайны и двусмысленности. В картину "Преданная" вложили внушительные, как для украинского кино, 60 млн грн, добрую долю которых потратили на умопомрачительно красивые костюмы и декорации.

Мои мысли тихие (16 января)

Комедия 27-летнего режиссера Антонио Лукича уже успела стать событием в отечественном кино, завоевав несколько наград на кинофестивалях и собрав весьма положительные отзывы от критиков. Главный герой фильма – невостребованный на родине 25-летний звукорежиссер Вадим (Андрей Лидаговский). Он пытается выехать за счастьем в Канаду. Помочь ему в этом берется бизнесмен из диаспоры (Истан Розумный), которому для запуска компьютерной игры нужны голоса закарпатских животных, в первую очередь редчайшей раховской кряквы. Вадим отправляется на охоту за звуками, но ему приходится взять с собой свою взбалмошную мамашу (Ирма Витовская), которая все никак не может пережить, что ее сладкий маленький сыночек вырос в начисто лишенного социальных навыков двухметрового дядьку. В отличие от авторов "Безумной свадьбы", Лукич постарался не подыгрывать стереотипам, а весело постебаться над ними. Критики, которые уже посмотрели картину, утверждают, что удачно.

Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн) (6 февраля)

Для любителей супергероики эта зима будет не слишком горячей. Однако без любимых комикс-персонажей киноделы их все же не оставят – в начале февраля на экраны выходит сольник Харли Квинн. Сумасбродная подружка Джокера в исполнении Марго Робби стала едва ли не единственным светлым пятном в провальном "Отряде самоубийц" 2016 года. На сей раз она вернется без своего бойфренда, зато с целой кучей подружек, которые будут помогать ей оправиться после болезненного разрыва. Девушки выйдут против главы преступного мира Готэма, бизнесмена Романа Сиониса также известного как Черная маска (Юэн Макгрегор). И пока Marvel только размышляет над чисто женским супергеройским экшеном, DC уже готовы представить картину, в которой плохие девчонки надирают задницы еще более плохим парням.

Джентльмены (13 февраля)

Гай Ричи, который последние десять лет посвятил съемкам всего подряд – от вольной экранизации Артура Конан Дойла до ремейка диснеевского Аладдина – наконец возвращается к истокам. В феврале выходит новая максимально маскулинная криминальная комедия режиссера "Джентльмены". Увы, уже без Джейсона Стейтема. Но зато с Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мэттью Макконахи и Колином Фарреллом. Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы. В кадре будут все фишечки Ричи – стильные джентльмены, жестокие драки, беспорядочная стрельба и дорогие тачки. И, конечно же, характерный юмор.

Кингс мен (13 февраля)

Комикс о стильных и чертовски эффективных шпионах из организации Kingsman получил уже две экранизации – в 2015 и 2017 годах. Третья часть станет приквелом и расскажет о становлении первого независимого разведагентства, которое возникло в недрах модного мужского ателье. Первая мировая война, юный Конрад, видя, как полыхает Европа, решает сделать нечто большее, чем просто пожертвовать своей жизнью, и так оказывается в рядах шпионов. Его главным соперником становится демонический целитель русской царской семьи Григорий Распутин. Режиссером картины выступил неизменный Мэттью Вон, в ролях Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Джимон Хонсу, Стенли Туччи, Даниэль Брюль, Чарльз Дэнс, Рис Иванс, Том Холландер и другие.

Ричард Джуэлл (20 февраля)

Клинту Иствуду в мае исполнится 90 лет. Несмотря на свой мафусаилов век, он не наслаждается пенсией, а продолжает заниматься творчеством. В канун большого юбилея у Иствуда выходит новая режиссерская работа – драма по реальным событиям "Ричард Джуэлл". По сюжету в самый разгар летней Олимпиады 96 года охранник-недотепа (Пол Уолтер Хаузер) находит в одном из парков Атланты сумку с бомбой. Он спасает сотни жизней, но сам попадает под подозрение ФБР и становится объектом нападок со стороны СМИ. Помочь ему берутся адвокат Уотсон Брайант (Сэм Рокуэлл) и собственная мама (Кэти Бейтс). Трое андердогов выходят на войну против самых могущественных сил – правительства и медиа.