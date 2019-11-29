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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Взрыв в отделении банка в Киеве: Полиция задержала подозреваемых

Категория: Новости / Происшествия

Взрыв в отделении банка в Киеве: Полиция задержала подозреваемых

Полиция задержала подозреваемых во взрыве в отделении "Ощадбанка" в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделение "Ощадбанка. Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - написал Пышный.

В полиции эту информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Энтузиастов в ночь с 29 на 30 ноября произошел взрыв в отделении "Ощадбанка". Сообщалось, что взрывной волной обломки унесло на 20 м, при этом стеклянная витрина вылетела наружу. Обошлось без пострадавших. Позже отмечалось, что злоумышленники украли 250 тыс. гривен.

 

Источник: 112.ua



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