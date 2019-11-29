 Время обниматься, смотреть кино и дарить подарки: Какие праздники принесет нам декабрь

Первый месяц зимы и последний месяц в уходящем году. Декабрь – это не только предновогодняя суета, елки, гирлянды и прочее. Он примечателен важными праздниками и значимыми датами, о которых не стоит забывать даже в предвкушении Нового года. Мы расскажем о самых главных из них и, пожалуй, начнем с самого приятного – с выходных.

Выходные в декабре: долго и много

В декабре текущего года украинцев ожидают целых 10 выходных. Работать в этом месяце придется 21 день.

Понедельник и вторник, 30-31 декабря, согласно распоряжению Кабинета министров, будут выходными. Однако их придется отработать в субботу, 21 и 29 декабря.

Дополнительным выходным будет 25 декабря, когда празднуется Рождество Христово по григорианскому календарю. Предпраздничные рабочие дни 24 и 28 декабря будут укороченными на час.

Таким образом, в декабре украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

Что и когда отмечать

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД) на своем сайте сообщает, что общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляет 37,9 млн (данные за 2018 год). При этом около 8,1 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ.

Из открытых источников

По данным Минздрава, в середине 2018 года в Украине официально было зарегистрировано 324,4 тыс. случая ВИЧ-инфекции, в том числе 106,6 тыс. случаев заболевания СПИДом.

Также 1 декабря в Украине отмечается День работников прокуратуры. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон "О прокуратуре", а также ряд других нормативных актов, регламентирующих деятельность органов прокуратуры.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства. Целью этого дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах.

По данным Международной организации труда, жертвами современных форм рабства в 2016 году стали около 40,3 млн людей, одна из четырех жертв – ребенок.

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

День, когда заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей, припадает на 4 декабря. День объятий отмечается также 21 января, а в Японии, например, 9 августа. Праздновать его очень просто: зачастую проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями.

Из открытых источников

5 декабря – День работников статистики, национальный профессиональный праздник работников статистики. Эта дата связана с началом проведения в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины. В этот день принято поздравлять военнослужащих; во многих городах проводится торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата, божественная литургия, проходят собрания в армии. Праздник не является нерабочим днем.

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

8 декабря, в день, когда умерла католическая монахиня, основательница благотворительных миссий мать Тереза, во всем мире отмечают Международный день благотворительности. Праздник учредили с целью привлечь внимание общества к проблемам тех, кто нуждается в помощи, к волонтерской и благотворительной деятельности.

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9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В Индексе восприятия коррупции от Transparency International за 2018 год Украина заняла 120-е место среди 180 стран. Несмотря на то что страна улучшила свои показатели и поднялась на десять позиций, есть с чем (и с кем!) бороться. Поэтому об этом дне забывать не стоить.

10 декабря в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Начиная с 1950 года, в этот день отмечают День прав человека. Также 10 декабря пока неформально, но традиционно, отмечается Всемирный день футбола.

Ежегодно 11 декабря празднуют Международный день гор. В ОНН отмечают, что благосостояние почти половины населения планеты зависит от водных, продовольственных и энергетических ресурсов, которые содержат горные массивы. Но все они находятся в опасности в связи с изменением климата, деградацией земель, чрезмерной эксплуатацией и стихийными бедствиями.

Также 11 декабря – Всемирный день больного бронхиальной астмой.

Сравнительно недавно в украинском официальном календаре появился День сухопутных войск Украины. Он был установлен в 1997 году указом второго президента Леонида Кучмы и с тех пор ежегодно отмечается 12 декабря.

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14 декабря – День ликвидатора, или День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Официальный статус эта дата получила в 2006 году, когда третий президент Виктор Ющенко подписал соответствующий указ.

15 декабря во всем мире отмечается Международный день чая. В Украине этот день также известен, как День работников суда.

17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

По предложению ГА ООН, 18 декабря 2000 года был учрежден Международный день мигранта. ГА подчеркивает необходимость принятия дальнейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод всех мигрантов. По данным ООН, только в 2018 году по всему миру погибли около 3,4 тыс. мигрантов и беженцев.

Фото из открытых источников

19 декабря – день, который в детстве казался магическим. Когда ставишь свои ботинки за двери, ложишься спать, а утром находишь в них подарки. День святого Николая посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве, прообразом которого стал греческий епископ Николай Мирликийский. Он, получив богатое наследство после смерти родителей, отдал все свое состояние нуждающимся.

Во всем мире 19 декабря также отмечается Международный день помощи бедным, а в Украине еще и День адвокатуры.

Начиная с 2006 года, 20 декабря отмечается Международный день солидарности людей. Праздник был провозглашен ГА ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

Профессиональный праздник всех работников энергетики и электротехнической промышленности отмечается в Украине 22 декабря. День энергетика - это день всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем.

Фото из открытых источников

25 декабря в дома христиан западного обряда (католики, протестанты и др.) приходит праздник Рождества Христова, который еще называют католическим Рождеством. В Украине с 2017 года католическое Рождество является государственным праздником.

На следующий день после Рождества, 26 декабря, в некоторых странах мира отмечается День подарков, а 28 декабря – Международный день кино.

Подытожив все написанное выше, повторим, что декабрь – это действительно время обниматься, смотреть кино и дарить подарки.