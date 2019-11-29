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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесской области оперативник сбил насмерть человека

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области оперативник сбил насмерть человека

Авария произошла на трассе Измаил-Одесса.

На неосвещенном участке переходил дорогу мужчина с велосипедом в руках.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Правоохранитель, управляющий авто, не заметил человека и наехал на него. В результате пешеход скончался от повреждений, не совместимых с жизнью. Предварительно установлено, что полицейский совершил наезд во вне служебное время. Экспертиза показала, что в его крови не было алкоголя. Также известно, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте.

Следствие продолжает устанавливать все подробности происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

Фото: ГУНП в Одесской области

Источник таймер



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