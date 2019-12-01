Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский увеличил финансирование «Украинского культурного фонда» (УКФ) Марины Порошенко

Об этом он рассказал в интервью изданию «Зеркало недели».

«Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года. Эта организация справедливо считается в обществе весьма качественным учреждением. Конечно, есть куда развиваться и расти дальше», — сказал Владимир Бородянский.

Так Бородянский ответил на вопрос об оценке деятельности Фонда в целом и Марины Порошенко как его главы.

Министр не конкретизировал, будет ли Марина Порошенко и в дальнейшем возглавлять учреждение.

При этом государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает увеличение финансирования УКФ в 2 раза — до 500 млн гривен.

«Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов», — сказал Бородянский.

«Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов. Мы также расширили возможность подачи заявок. Раньше одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года. Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено вплоть до 30. А утвердительный ответ от фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение. И это очень мощно. УКФ реализует политику, которую вырабатывает министерство. Это достаточно независимый орган. Какие конкретно проекты финансировать, выбирает фонд».

Напомню, в ноябре 2017 года КАПИТАЛ со ссылкой на издание Luxembourg Herald опубликовало разгромную статью о том, что жена президента Порошенко вовлечена в разворовывание денег, предназначенных для детей-инвалидов.

В публикации рассказывалось о хищении средств, предоставленных для детей с ограниченными возможностями международными фондами. Речь шла о десятках или даже сотнях миллионов долларов.