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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Венеции проходит референдум об автономии

Категория: Новости

В Венеции проходит референдум об автономии

В воскресенье в Венеции проходит референдум, на котором жители решают, следует ли городу на воде получить автономию и отделиться от материкового промышленного центра Местре.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Венеция уже не впервые пытается разорвать связи с Местре. Две муниципалитеты связаны между собой и с 1926 года имеют единого мэра и совет.

Референдум об автономии является пятым за последние 40 лет — предыдущие четыре попытки отделиться потерпели неудачу. Последний раз в 2003 году причиной стала сверхнизкая явка, не достигшая необходимого 50-процентного порога.

Голосование в воскресенье происходит после крупнейших наводнений с 1966 года, а также на фоне роста массового туризма и перенасыщения города на воде круизными лайнерами.

Сторонники автономии считают, что со своим мэром и советом Венеция сможет эффективнее решать свои проблемы. Они утверждают, что чиновники на более густонаселенном континенте не понимают уникальных потребностей города на воде. Отделение от материка поддерживают местные политики популистского «Движения 5 звезд».

Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро заявляет, что инициативы референдума противоречат закону и призывает жителей воздержаться от участия в голосовании. Большинство политических сил муниципалитета поддерживают его позицию.



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