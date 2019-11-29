В центре Киева расстреляли джип Range Rover: убили трехлетнего мальчика, водитель ранен

В воскресенье, 1 декабря, в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover. На момент случившегося в машине находился ребенок, который и умер от пули злоумышленников. В полиции рассказали подробности.

По состоянию на 18:30 в Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль. Мужчина стрелял в водителя Range Rover, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете «скорой» по дороге в больницу. По факту убийства уже начали уголовное производство.

Известно, что за рулем Range Rover находился депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев. Именно его маленького сына убили злоумышленники. Соболев — член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского областного совета.

В 17:15 в Киеве ввели специальную полицейскую операцию для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль и смертельно ранил мальчика. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начали по статье 115 Уголовного кодекса Украины.