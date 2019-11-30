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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Парламент Ирака отправил правительство в отставку

Категория: Новости / Политика

Парламент Ирака отправил правительство в отставку

Парламент Ирака одобрил отставку правительства премьер-министра Аделя Абдель Махди после двухмесячных протестов, в результате которых погибли более 400 человек. Спикер парламента 1 декабря заявил, что будет просить президента Бархама Салеха назначить нового премьер-министра.

Абдель Махди заявил о намерении подать в отставку 29 ноября, после нескольких недель беспорядков и призыва религиозного лидера Али аль-Систани.

Аятолла аль-Систани осудил применение силы против протестующих и призвал депутатов отказаться от поддержки действующего кабинета. Священнослужитель Ирака также призвал демонстрантов прекратить акты насилия и вандализма.

Ранее иракские власти выдали ордер на арест военного чиновника за приказ стрелять в антиправительственных демонстрантов на юге страны.

Несколько правозащитных групп обвинили иракские силы безопасности в применении чрезмерного насилия для подавления протестов.
Демонстранты приветствовали отставку Махди, но не ожидается, что они прекратят протесты. Участники этих акций призывают к реформе политической системы, обвиняя действующую власть в коррупции и бедности большей части населения.

Напомним, что протесты в Ираке длятся с 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы. С начала демонстраций убиты более 400 человек.

 

 


Источник: 112



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