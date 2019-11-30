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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

в давке на дискотеке в Бразилии погибли девять человек

Категория: Новости / Происшествия

в давке на дискотеке в Бразилии погибли девять человек

В бразильском городе Сан-Паулу произошла трагедия на дискотеке — девять человек погибли, семеро получили травмы. Ранее подобное ЧП случилось на дискотеке в Будапеште.

Как стало известно, утром 1 декабря в давке на дискотеке в районе Параиполис, в южной части бедного района Сан-Паулу, были затоптаны насмерть одна женщина и восемь мужчин.
Всего на дискотеке было несколько тысяч человек. Давка возникла после того, как туда ворвалась полиция, преследуя двух подозреваемых.

Убегая от полицейских на мотоцикле, подозреваемые заскочили в зал дискотеки. Это вызвало массовую панику и давку среди посетителей.

 

 


Источник: ФАКТЫ



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