в давке на дискотеке в Бразилии погибли девять человек

В бразильском городе Сан-Паулу произошла трагедия на дискотеке — девять человек погибли, семеро получили травмы. Ранее подобное ЧП случилось на дискотеке в Будапеште.

Как стало известно, утром 1 декабря в давке на дискотеке в районе Параиполис, в южной части бедного района Сан-Паулу, были затоптаны насмерть одна женщина и восемь мужчин.

Всего на дискотеке было несколько тысяч человек. Давка возникла после того, как туда ворвалась полиция, преследуя двух подозреваемых.

Убегая от полицейских на мотоцикле, подозреваемые заскочили в зал дискотеки. Это вызвало массовую панику и давку среди посетителей.