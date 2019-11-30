Марьинка остается без света из-за бездействия боевиков

В Марьинке обесточены десятки домов. Ремонтные бригады не могут начать работы по восстановлению электроснабжения из-за бездействия боевиков, которые не гарантируют им "режим тишины". Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В штабе напомнили, что около 50 частных домов в Марьинке, на улицах Тельмана и Октябрьской, обесточены в результате непогоды.

Чтобы восстановить электроснабжение украинским ремонтным бригадам необходимо добраться к линиям электропередач, которые расположены в секторах обстрелов боевиками.

Украинская сторона не раз просила у вооруженных формирований РФ обеспечить им гарантии “режима тишины”, но те бездействуют.

30 ноября сообщалось, что в городе Марьинка Донецкой области украинские ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение в домах, поскольку российско-оккупационные войска не дают гарантий режима “тишины”.