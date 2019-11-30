 
Информация к новости
  • Просмотров: 88
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Марьинка остается без света из-за бездействия боевиков

Категория: Новости

Марьинка остается без света из-за бездействия боевиков

В Марьинке обесточены десятки домов. Ремонтные бригады не могут начать работы по восстановлению электроснабжения из-за бездействия боевиков, которые не гарантируют им "режим тишины". Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В штабе напомнили, что около 50 частных домов в Марьинке, на улицах Тельмана и Октябрьской, обесточены в результате непогоды.

Чтобы восстановить электроснабжение украинским ремонтным бригадам необходимо добраться к линиям электропередач, которые расположены в секторах обстрелов боевиками.

Украинская сторона не раз просила у вооруженных формирований РФ обеспечить им гарантии “режима тишины”, но те бездействуют.

30 ноября сообщалось, что в городе Марьинка Донецкой области украинские ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение в домах, поскольку российско-оккупационные войска не дают гарантий режима “тишины”.

 


Источник: БУКВЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать