Польская авиакомпания собирается запустить рейсы в Ивано-Франковск

Авиакомпания LOT в 2020 году может начать выполнять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск. LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых (или таких, куда выполнялись рейсы ранее, но не выполняются сейчас) для перевозчика европейских и неевропейских аэропортах для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

Единственным украинским городом, в который LOT собирается открыть новый рейс, стал Ивано-Франковск.



"Необычной диковинкой среди новых направлений является Ивано-Франковск",

- пишут польские журналисты.

На данный момент, LOT выполняет рейсы в аэропорты Борисполя, Киева (Жуляны), Львова, Харькова, Запорожья и Одессы.

В ноябре 2018 года операционный директор LOT Мачей Вильк говорил о желании компании выполнять рейсы Ивано-Франковск. По его словам, тогда единственным препятствием "был дефицит слотов в аэропорту Шопена (Варшава). Вильк предполагал, что к 2020 году эта проблема будет решена.

Аэропорт Ивано-Франковск с 2010 года находится в концессии у компании "Скорзонера", конечными бенефициарами которой являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В аэропорт сейчас выполняет рейсы только МАУ. Самолеты авиакомпании летают ежедневно. С 27 декабря сезонные рейсы в Ивано-Франковск начнет осуществлять Windrose – из Борисполя и Днепра по два раза в неделю.