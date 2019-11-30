Строительный забор на Трассе Здоровья опять снесли

В воскресенье вечером, 1 декабря, активисты снова снесли строительное ограждение на Трассе Здоровья. Об этом сообщили представители ООО "Национальный Корпус" и ВО "Автомайдан".

Так, речь идет о прибрежном участке между пляжем пограничников и пляжем санатория "Россия" – территории бывшей водно-спортивной станции ФСО "Динамо". Участок у моря оградили под застройку в середине ноября.



В этом городе под видом станции для спасения компания "Мегалайн" под патронажем Геннадия Леонидовича Труханова начала застройку очередного жилого комплекса на склоне Французского бульвара. По закону на прибрежной зоне (100 метров) не должно быть жилых застроек,

- пишут активисты.Напомним, в прошлый раз этот же забор сносили в субботу, 23 ноября, однако застройщик восстановил его уже на следующий день. На этот раз, правда, оставив проход к городскому пляжу.