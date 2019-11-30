АНОНС Слова № 47 1376 ВИДЕО

Тема унитазов, якобы снятых россиянами с украинских кораблей по-прежнему остается в хитах. Несмотря на то, что ФСБ сразу же отвергла обвинения в краже сантехники и другого оборудования. И в подтверждение своих слов опубликовала видео, сделанное в момент передачи кораблей. Однако эти объяснения, нашу страну не удовлетворили. Казалось бы, ну посмешили всех, так и угомонитесь, ну некрасиво это как-то на высшем уровне унитазы обсуждать, но нет… Освещая телефонный разговор президента Зеленского с Путиным, украинские СМИ по-прежнему делали акцент именно на теме снятых унитазов. Что там норманский формат, прочие болевые точки отношений. Куда унитазы делись? Вот что хочет знать украинский народ...

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

«В Одессе подвели итоги регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики – 2018»

Одессе подвели итоги и назвали предприятия области, которые являются самыми ответственными и исполнительными налогоплательщиками. Церемония награждения победителей регионального тура прошла в Греческом зале Отельного комплекса «Одесса». Оглашать имена тех, кто с честью несет налоговое бремя, в Украине взяли за правило с 2011 года. Организатор конкурса – Всеукраинская общественная организация «Ассоциация плательщиков налогов Украины», недавно отметившая свое 20-летие. И как же все проходило в этом году?

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В этом году в конкурсе приняли участие более 400 предприятий, организаций и учреждений.

По результатам деятельности за 2018 год были определены победители –это 25 предприятий Одесского региона.

Критериев, по которым определялись лучшие из лучших, было несколько. Это и средняя заработная плата, и налоговая нагрузка, и сумма уплаченных налогов по отношению к количеству работающих на предприятии.

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Узнать подробности конкурса, а также имена предприятий – победителей вы можете в материале «В Одессе подвели итоги регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики – 2018»

Никита Додон. «Мины» рынка земли»

Не допустить «преждевременного открытия рынка земли» во вред Украине и украинцам призвали 26 ноября депутаты Одесского облсовета в обращении к Президенту, Верховной Раде и Кабмину. Львовский и Тернопольский облсоветы ранее потребовали того же, но резче. А почему многих депутатов не убеждают заверения, что открытие рынка земли станет исполнению мечты тех сограждан, кто оказались счастливыми обладателями «земельных паёв» и мечтают свою землю продать или оставить в наследство?

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Уже не секрет: отдать на торги украинские земли «сельскохозяйственного назначения» требуют влиятельные иностранцы, в т. ч. представители финансовых ростовщиков-«кредиторов» из IMF и других структур, а исполнение этого чревато разорением наших аграриев (подобно развалу отечественной промышленности в 1990-х — «сертификатной приватизацией»). Предвещают такую беду не гадалки, а «нормы» существующего Земельного кодекса Украины: перебор «пробелов», фантазий и безответственности там усугублен путаницей в «понятиях».

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Подробнее о пробелах земельного кодекса и о том, почему рынок земли приведет к разорению наших аграриев, читайте в материале Никты Додона.

Игорь Назаренко «Вся правда о протестах в Гонконге»

Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону оказывать неприкрытое давление на китайских чиновников, под предлогом нарушения прав человека в Специальном административном районе Гонконг. После согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект передадут президенту США Дональду Трампу на подпись. «Гонконг, мы слышим тебя. Мы — на твоей стороне», — написал в Twitter американский сенатор Марко Рубио, который внес законопроект о Гонконге. Так что же, теперь появилась еще одна страна в мире, где американцы организовали майдан?

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Протестные движения в Гонконге имеют как ряд сходств, так и серьезные отличия от украинского Майдана 2014 года, но не смотря на очевидные отличия, в протестных событиях в Гонконге явно прослеживается подозрительное сходство с украинскими и их общий заказчик.

Собственно, и сами протесты в Гонконге начались в том же 2014 году в разгар украинского Майдана, 1 января прошли многотысячные демонстрации оппозиции с требованиями демократизации избирательной системы, проведения прямых выборов и отставки Лён Чаньина. Некоторые манифестанты даже пытались проникнуть на территорию штаба гонконгского гарнизона, это была первая попытка захвата правительственных учреждений - технология, широко применявшаяся в Украине в это же время.

Протестное движение, как и любая цветная революция сразу же получило звучное название: «движение зонтиков» по аналогии с «революцией роз» в Грузии «тюльпановой революции» в Киргизии «оранжевой революции» и революции достоинства в Украине.

Звучное медийное название крайне необходимо, так как цель всех этих протестных акций, создание телевизионной картинки, являющейся неотъемлемой частью информационной спецоперации по захвату власти.

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Подробнее о том, кто и зачем пытается захватить власть в Гонконге и к чему приведет гонконгский майдан, читайте в материале Игоря Назаренко.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».