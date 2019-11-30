В Одессе могут снизить тариф на тепло

Одесситам могут уменьшить тариф на отопление. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман на своей странице в Фейсбук.

"Разговоры действительно об этом есть, городской голова поручил нам изучить этот вопрос. На сегодняшний день все ЖКС начали финансово-хозяйственный аудит. По их результатам мы сможем полноценно сказать, где стоит уменьшать тарифы, а где нет", - подчеркнул Дмитрий Жеман.

Также он отметил, что на сегодняшний день абсолютно все школы, детсады и больницы уже с теплом.

"Признаюсь, были острые моменты, но мы их преодолели в кратчайшие сроки, и на данный момент все эти учреждения отапливаются. В начале отопительного сезона мы столкнулись с недобросовестными частными операторами, которые затянули все проблемы до последнего и буквально в начале отопительного сезона заявили о том, что запустить тепло в дома одесситов они не могут",

- рассказал Дмитрий Жеман.