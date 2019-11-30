В Киеве задержали подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его сына

Полицейские задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Согласно информации, сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

Для розыска злоумышленников в Киеве проводили специальную полицейскую операцию. Отмечается, что все подробности задержания правоохранители сообщат позже. СМИ сообщают, что парням чуть больше 20 лет. Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня".

Напомним, в центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападавший произвел один выстрел.

Впоследствии стало известно, что за рулем обстрелянного Range Rover находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член депутатской фракции "Солидарность" Киевского областного совета и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.