 
Информация к новости
  • Просмотров: 93
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его сына

Категория: Новости / Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его сына

Полицейские задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Согласно информации, сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.
Для розыска злоумышленников в Киеве проводили специальную полицейскую операцию. Отмечается, что все подробности задержания правоохранители сообщат позже. СМИ сообщают, что парням чуть больше 20 лет. Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня".
Напомним, в центре Киева вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. По данным правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападавший произвел один выстрел.
Впоследствии стало известно, что за рулем обстрелянного Range Rover находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член депутатской фракции "Солидарность" Киевского областного совета и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать