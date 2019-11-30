Зеленский предложил пророссийским жителям ЛДНР уехать в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский готов бороться за жителей так называемых ЛДНР, которые "потерялись", но он не намерен отстаивать интересы граждан нашей страны, которые считают себя россиянами. Как сообщил глава государства в интервью западным изданиям: Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza, люди с пророссийскими взглядами могу уехать жить туда, куда им хочется.



"Был опубликован опрос, большинство людей (с неподконтрольных Украины территорий хочет жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть те, которые "потерялись". И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить",

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Я не имею морального права говорить "тьфу". Надо вернуть этих людей обратно, чтобы бороться за них. Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами",

- заявил Зеленский.Президент отметил, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украины и это "его земля".- подчеркнул он.