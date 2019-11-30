Сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде появится уже в 2020 году

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что оборудование мест народных депутатов в сессионном зале сенсорными кнопками состоится уже в 2020 году. Как отметил на брифинге Разумков, он надеется, что в новом году появится сенсорная кнопка.



«Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось»,

«Полная модернизация системы - это дорогостоящая процедура, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система «Рада-4» действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос «малой кровью», а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств»,

- заявил Разумков.Более того Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.- рассказал глава парламента.Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев не персонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.