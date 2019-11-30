Труханов решил ввести своего соратника по партии в Департамент коммунсобственности

Депутата Александра Ахмерова вероятно выберут на должность первого заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.

Соответствующая электронная декларация Александра Ахмерова появилась на сайте НАЗК 29 ноября – в документе он указал должность, на которую претендует: первый заместитель директора коммунальной собственности Одесского горсовета. На официальном сайте города в разделе вакансии эта должность свободна.

Александр Ахмеров – депутат Одесского областного совета и глава фракции мэра "Доверяй делам" в облсовете. Он - член исполнительного комитета Одесского горсовета. И по факту именно Ахмеров привел Геннадия Труханова к власти, так как был главой теризбиркома во время выборов с 2010 по 2015 годы.

Кроме того, он - супруг депутата Одесского областного совета Светланы Осауленко, одной из представителей "Украинской морской партии Сергея Кивалова". Александр Ахмеров - младший научный сотрудник ОНУ имени Мечникова. В прошлом — член Партии Регионов.

Добавим, что в последнее время глава ДКС Алексей Спектор достаточно часто находился на больничных, потому за последние годы первый зам подписывал не редко документы.