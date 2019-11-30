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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Марсоход Curiosity сфотографировал Марс на рассвете

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Марсоход Curiosity сфотографировал Марс на рассвете

Марсоход NASA Curiosity сделал впечатляющую фотографию марсианского рассвета над кратером Гейла. Об этом сообщил один из членов команды Curiosity в Twitter.

"Один из самых прекрасных снимков, которые мне посчастливилось получить",
 – написал Даг Эллисон из NASA.
Снимок был сделан марсоходом в минувшую субботу, 30 ноября, при помощи навигационной камеры. На нем видно Солнце, сияющее в левом углу снимка, едва освещая пейзаж вокруг марсохода.
Кратер Гейла является домом для Curiosity, который имеет такие захватывающие пейзажи, включая возвышающуюся вдали гору Шарп. Марсоход исследует планету с 2012 года.


Источник: ФОКУС



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