Марсоход Curiosity сфотографировал Марс на рассвете

Марсоход NASA Curiosity сделал впечатляющую фотографию марсианского рассвета над кратером Гейла. Об этом сообщил один из членов команды Curiosity в Twitter.



"Один из самых прекрасных снимков, которые мне посчастливилось получить",

– написал Даг Эллисон из NASA.Снимок был сделан марсоходом в минувшую субботу, 30 ноября, при помощи навигационной камеры. На нем видно Солнце, сияющее в левом углу снимка, едва освещая пейзаж вокруг марсохода.Кратер Гейла является домом для Curiosity, который имеет такие захватывающие пейзажи, включая возвышающуюся вдали гору Шарп. Марсоход исследует планету с 2012 года.