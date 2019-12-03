«В лабиринтах времени» Игорь Варешкин. Живопись.

Галерея «#ARTODESSA»

Летний театр Горсада

3-18 декабря 2019 г.

В проекте представлена серия работ крупного формата, отображающих художественные и философские изыскания автора. Соотношение физического размера полотен и зрителя, создает особенный эффект - произведение вовлекает смотрящего и вынуждает погрузиться в многослойную и многозначную глубину смыслов и образов.

В лабиринтах времени, как и в пространственных лабиринтах, путешественнику прийдется нелегко.

Продвижение в иные миры, которые пытается зафиксировать автор, Игорь Варешкин, рискованно - и этим прекрасно.

Слежение за формой и попытка совладать с ней, при этом не отождествляя ничто с ничем - большое мастерство.

Возможно, когда-то это была Вселенная, в которой сгустки разлетающейся материи превращаются в форму, затем опять распадаются и соединяются вновь.

Здесь возможно усмотреть и нечто апокалиптическое - цивилизация гибнет и воссоздается - на новом, более усложненном экзистенциальном уровне.

Открытие 3-го декабря в 18.00.

Вход свободный.

Об авторе:

ВАРЕШКИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Родился в Одессе в 1961 г.

Окончил ОГХУ им. М.Б. Грекова, художественно-графический факультет Южно-украинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

С 1992 г. - член НСХУ.

Работы находятся в частных собраниях Украины, России, Греции, США, Италии, Франции, Австралии, Польши, в Одесском художественном музее, в Музее современного искусства Одессы, в Хмельницком областном художественном музее.