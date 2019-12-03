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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

«В лабиринтах времени» Игорь Варешкин. Живопись.

Категория: Новости / Культура и искусство


«В лабиринтах времени» Игорь Варешкин. Живопись.

«В лабиринтах времени» Игорь Варешкин. Живопись.
Галерея «#ARTODESSA» 
Летний театр Горсада
3-18 декабря 2019 г.

«В лабиринтах времени» Игорь Варешкин. Живопись.

 

В проекте представлена серия работ крупного формата, отображающих художественные и философские изыскания автора. Соотношение физического размера полотен и зрителя, создает особенный эффект - произведение вовлекает смотрящего и вынуждает погрузиться в многослойную и многозначную глубину смыслов и образов.

В лабиринтах времени, как и в пространственных лабиринтах, путешественнику прийдется нелегко.
Продвижение в иные миры, которые пытается зафиксировать автор, Игорь Варешкин, рискованно - и этим прекрасно.
Слежение за формой и попытка совладать с ней, при этом не отождествляя ничто с ничем - большое мастерство. 
Возможно, когда-то это была Вселенная, в которой сгустки разлетающейся материи превращаются в форму, затем опять распадаются и соединяются вновь.
Здесь возможно усмотреть и нечто апокалиптическое - цивилизация гибнет и воссоздается - на новом, более усложненном экзистенциальном уровне.
Открытие 3-го декабря в 18.00.

 

Вход свободный.
Об авторе:

«В лабиринтах времени» Игорь Варешкин. Живопись.

 

ВАРЕШКИН   ИГОРЬ   ЮРЬЕВИЧ
Родился в Одессе в 1961 г.
Окончил ОГХУ им. М.Б. Грекова, художественно-графический факультет Южно-украинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
С 1992 г. - член НСХУ.
Работы находятся в частных собраниях Украины, России, Греции, США, Италии, Франции, Австралии, Польши, в Одесском художественном музее, в Музее современного искусства Одессы, в Хмельницком областном художественном музее.


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