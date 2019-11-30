САП открыла дело против Корявченкова из-за записи разговора с криворожской полицией

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла досудебное производство после обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.

По заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна, дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления служебному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.



"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины",

– говорится в ответе.Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. Как сообщили в САП, обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.Это обращение было оформлено как заявление о совершении уголовного правонарушения и касалось публикации на Телеграмм-канале Антона Полякова – народного депутата, недавно исключенного из фракции "Слуга народа".Напомним, что ранее изгнанный из "Слуги народа" Антон Поляков обнародовал запись разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Кривого Рога. На аудиозаписи мужчина представился нардепом Юрием Корявченковым и якобы "учит" криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".Сам нардеп вскоре объяснил, что на встрече депутатов с новым руководителем полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовым в сентябре просил вернуть доверие криворожан к полиции. Он заверил, что не влиял на назначение в правоохранительные органы Кривого Рога.