У Зеленского допустили переговоры с Путиным в режиме тет-а-тет

В рамках нормандского саммита (Украина, Россия, Германия, Франция) возможна отдельная встреча тет-а-тет президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, на которую недавно намекала российская сторона. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.



«Саммит „четверки“ — это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, но возможны отступления, если возникнет необходимость»,

«Как эта встреча будет происходить, сказать тяжело, потому что за стол сядут гроссмейстеры, не аматоры. Соберутся лидеры государств»,

— рассказал Кулеба. По его словам, потребность во встрече тет-а-тет может возникнуть спонтанно.По словам Кулебы, в любом случае украинская сторона попытается избежать впечатления, что Зеленский и Путин пытаются о чем-то договориться за спинами союзников из Германии и Франции.— напомнил вице-премьер.Напомним, Зеленский 2 декабря записал видео, где описал, чего ждет от будущей встречи с Путиным в нормандском формате. Президент Украины считает, что уже сам факт встречи — победа, а обсуждать на переговорах будут «окончание войны».