Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола

После получения вчера вечером шестого в своей карьере "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси чувственно поделился с публикой своими эмоциями. В частности 32-летний форвард "Барселоны" признался, что все эти годы занимался любимым делом:



"Все это время я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получать наслаждение от футбола. Я имел возможность делать то, что я так люблю. Думаю, Бог хочет, чтобы я еще несколько лет наслаждался футболом".

"Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Несмотря на все, я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью".

Также Лео поведал, что уже задумывается об уходе на пенсию, но не сейчас: