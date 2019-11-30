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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола

Категория: Новости / Спорт

Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола

После получения вчера вечером шестого в своей карьере "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси чувственно поделился с публикой своими эмоциями. В частности 32-летний форвард "Барселоны" признался, что все эти годы занимался любимым делом:

"Все это время я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получать наслаждение от футбола. Я имел возможность делать то, что я так люблю. Думаю, Бог хочет, чтобы я еще несколько лет наслаждался футболом".

Также Лео поведал, что уже задумывается об уходе на пенсию, но не сейчас:
"Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Несмотря на все, я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью".


Источник: СЕГОДНЯ



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