Права пенсионеров и порядок обращения в Пенсионный фонд

Какими правами в Украине обладают пенсионеры? На что они могут рассчитывать при обращении в Пенсионный фонд? Как пенсионеру защитить свои права и интересы? На эти и многие другие актуальные вопросы пенсионного обеспечения даст ответ данная статья.

Права и обязанности пенсионеров

Рано или поздно каждый человек достигает пенсионного возраста и у него возникает необходимость в обращении в Пенсионный фонд Украины для оформления и назначения пенсии. Обращение в органы фонда осуществляется пенсионером лично или через представителя, полномочия которого оформлены в установленном законом порядке. Знание своих прав и обязанностей поможет избежать конфликтных ситуаций и защитить свои интересы.

Согласно «Положению об организации приема и обслуживания лиц, обращающихся в органы Пенсионного фонда Украины» пенсионеры пользуются правами, предусмотренными законами Украины «Об обращении граждан», «О защите персональных данных», «О доступе к публичной информации», законодательством о пенсионном обеспечении, законодательными и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения.

Можно ли получить информацию о своей пенсии?

Сотрудники Пенсионного фонда не имеют права препятствовать гражданам в получении всей необходимой информации об их пенсионном обеспечении. Более того, по требованию заявителя должна быть предоставлена любая информация об его обеспечении, которой владеют органы фонда. Кроме того, пенсионеры имеют право:

• знакомиться с материалами своего пенсионного дела

• получать выписку из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии

• бесплатно получать информацию о других лицах (при наличии полномочий)

• требовать получения заверенных копий документов, содержащихся в пенсионном деле

• запрашивать информацию о периодах страхового стажа и заработной плате, которая была учтена во время расчета размера пенсии

• знакомиться в органах ПФ с нормативно-правовыми актами, на основании которых назначена пенсия, делать из них выписки и копии.

Какими правами обладают граждане при обращении за пенсией?

Подача заявления для начисления пенсии (+ пакет необходимых документов) проводится в любое время с момента возникновения права на пенсию, но не ранее чем за месяц до возникновения такого права. Будущий пенсионер может подать документы лично, через представителя предприятия, по почте или через представителя (по доверенности). Согласно действующему законодательству Украины во время оформления пенсионных выплат граждане имеют право:

• донести документы, необходимые для назначения пенсии (подтверждающие стаж, заработок, право на надбавки и повышения) в трехмесячный срок со дня подачи заявления

• требовать помощи от органов фонда в получении или проверке оснований выдачи необходимых для назначения пенсии документов

• получить письменное извещение о назначении пенсии или об отказе в ее предоставлении

• получить расписку от ПФ о перечне принятых документов (по желанию заявителя)

• получить пенсионное удостоверение.

Граждане, которым уже произведено назначение пенсии, могут самостоятельно выбирать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсии: почтовые отделения или банковские учреждения. Законодательством установлено право пенсионеров на получение пенсионных выплат не позднее 25-го числа месяца, за который выплачивается пенсия. Если человек выбывает на постоянное место жительства за границу, ему предоставляется возможность получения пенсии за шесть месяцев вперед перед отъездом (считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства). Дальнейшая выплата пенсии в Украине прекращается.

Право граждан на обращение в Пенсионный фонд с предложениями, заявлениями и за разъяснениями

Каждый гражданин, обратившийся в Пенсионный фонд Украины, имеет право на уважительное к себе отношение и беспрепятственную подачу заявлений, жалоб и предложений по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения. Заявители могут требовать рассмотрения обращений в своем присутствии и с участием должностных лиц, принимающих решения по результатам рассмотрения обращения.

Срок рассмотрения заявлений, предложений и жалоб определен Законом «Об обращениях граждан», ответ о результатах рассмотрения обращения предоставляется выбранным заявителем способом: устно, письменно или в электронной форме. Дополнительно, пенсионеры могут рассчитывать на получение от сотрудников ПФ консультаций и разъяснений по применению законодательства об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсионном обеспечении, в том числе о правах и обязанностях плательщика единого взноса и застрахованного лица.

Законодательством Украины предусмотрены дополнительные права для граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе право на беспрепятственный доступ в помещения Пенсионного фонда, которые должны быть оборудованы необходимыми для этого средствами. Если пенсионер с ограниченными физическими возможностями по состоянию здоровья не может посетить ПФ, он имеет право требовать личный прием на дому.

Что входит в обязанность пенсионера?

Как и в любой другой отрасли жизни, в сфере пенсионного обеспечения граждане обладают не только правами, но и обязанностями. При взаимодействии с органами ПФ пенсионер несет ряд обязательств:

• с уважением относиться к должностным лицам (не допускать неучтивого отношения)

• не нарушать законодательство и предоставлять только правдивые сведения (документы)

• производить своевременное информирование (в 10-дневный срок) органы ПФ о событиях, которые вызывают изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты (изменение количества иждивенцев, трудоустройство и т. д.). При невыполнении данной обязанности и получении излишних сумм пенсии пенсионеры должны возместить причиненный ущерб.

Порядок обращения в Пенсионный фонд

В соответствии с Постановлением правления Пенсионного фонда Украины №13-1 от 30 июля 2015 года, обслуживание лиц, обращающихся в органы ПФ, осуществляется стационарно, на выездном приеме или дистанционно.

Стационарный прием и обслуживание граждан осуществляется в рабочие часы фонда. Информация о времени и месте приема размещается на входе в помещения органов Пенсионного фонда или на сайтах органов ПФ (при наличии). Более детальную информацию о графике приема, адресе веб-сайта и электронной почты, почтовом индексе и номере телефона «горячей» линии можно узнать непосредственно в помещении фонда.

К тому же, в помещении, где проводится прием и обслуживание граждан, размещаются данные про:

- перечень услуг и условия их предоставления

- процедуру составления и подачи запроса на информацию

- формы и образцы документов, а также правила их оформления

- порядок обжалования решений Пенсионного фонда (его действий или бездействия)

- бланки заявлений на назначение (перерасчет, выплату) пенсии и образцы их заполнения.

О процедуре проведения выездного приема, дистанционном обслуживании пенсионеров и порядке предоставления услуг в электронной форме можно прочитать в Постановлении ПФУ «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України».

Обжалование решений Пенсионного фонда

Граждане, чьи интересы и права были нарушены действиями (бездействием) сотрудников фонда или которых не удовлетворяет решение ПФ, имеют право обратиться с жалобой в вышестоящий орган Пенсионного фонда, а также в суд. Подача жалоб на решения территориальных органов фонда о назначении, перерасчете (отказе в назначении, перерасчете), переводе с одного вида пенсии на другой, выплате пенсий производится в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб по пенсионному обеспечению, утвержденном Постановлением правления ПФУ № 18-6 от 12 октября 2007 года.

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