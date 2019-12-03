К 100-летию крушения империй

Итак, австрийские гости во главе с Роландом Клоссом, который, как мы уже писали («Слово», №45 от 14.11.2019 г.), является праправнуком фельдмаршал-лейтенанта и губернатора Одессы в 1918 г. Эдварда Эдлера фон Бёльца, начали поиски следов пребывания легендарного предка в Одессе с посещения Одесского историко-краеведческого музея. Здесь в уютных залах, напротив небольшой экспозиции, посвящённой пребыванию австро-венгерского контингента в городе, Роланду показали фотографии, сделанные в Одессе в 1918 году, на которых Эдвард Эдлер фон Бёльц запечатлён на Приморском бульваре на фоне своих солдат.

Это был первый реальный след, приоткрывающий завесу тайны судьбы фельдмаршала в Одессе. Эти несколько фотографий и беседа с историками дали Роланду надежду на то, что всё же ещё есть шансы отыскать место захоронения своего родственника. Он также вспоминал рассказы своей бабушки Маргариты Клисперы (Margaret Klicpera) о том, что единственная попытка найти могилу в 1942 году не увенчалась успехом и, скорее всего, по прошествии почти 100 лет со дня захоронения следы мемориала могут быть утрачены.

Но слова сотрудников музея о том, что место захоронения существует, дали Роланду надежду! Он узнал, что его предок был похоронен на территории католического участка 2-го Христианского кладбища. Об этом свидетельствовала и старая карта, показанная ему в музее, но на ней, к сожалению, был обозначен только сам католический сектор.

Более детальную информацию по этому захоронению предоставил историк и писатель А. Сурилов. Он, продолжая работать над материалами, собранными ещё его отцом – профессором Алексеем Суриловым, посвящёнными событиям периода Первой мировой войны, посещал этот участок в начале 1990-х. Ему удалось обнаружить непосредственно саму могилу Эдварда Эдлера фон Бёльца и сфотографировать установленный там памятник. Эти материалы еще более укрепили Роланда в желании и вере всё-таки отыскать место, где покоится его предок. Однако историк высказал предположение, что памятник сегодня вряд ли находится в таком же состоянии, как на фото. Есть вероятность, что мемориал был либо разрушен по прошествии стольких лет, либо вообще на этом месте мог уже находиться другой, «новый», мемориал.

После того как Алексей подарил Роланду книгу «Омут» авторства Сурилова-старшего, в которой одна из глав посвящена Эдлеру фон Бёльцу, гости отправились на поиски. По пути А. Сурилов и М. Якупов показали Роланду и Еве места в Одессе, наиболее часто упоминавшиеся фельдмаршалом в его переписке с супругой Натальей. В том числе побывали и в том районе города, где окончил свой земной путь Эдвард Эдлер фон Бёльц. Как уже упоминалось в первой части, у историков существует несколько версий произошедшего в тот ноябрьский день.

По одной из них, фельдмаршал ушёл из жизни в помещении бывшей ставки командующего на Приморском бульваре, совершив самоубийство.

При этом в семье Роланда Клосса небезосновательно полагают, что волевой и смелый фельдмаршал, любивший жизнь, продолжавший переписку с домом вплоть до рокового дня, скорее всего стал жертвой заговора и предательства.

И вот, после нескольких часов пребывания на 2-м Христианском кладбище напряженные поиски увенчались успехом.

Как и предполагалось, за это время, к сожалению, памятник был практически уничтожен – исчез крест, а с камня, который чудом сохранился, была сбита оригинальная мраморная табличка, которую успел запечатлеть на своих фото А. Сурилов. А само место стало использоваться для накопления мусора и пиломатериалов.

Ещё некоторое время ушло на уборку территории могилы и очистку места от вековых накоплений мусора. И вот...

Спустя почти 100 лет Роланд стоял у могилы своего прапрадеда.

Здесь же, ориентируясь на фотоматериалы А. Сурилова, Роланд своей рукой написал новую табличку и определил, каким должен быть мемориал. Было принято решение сделать его максимально похожим на тот, который был на этом месте ранее. Работы было решено окончить к концу октября 2916(???) года, и договорились, что к этому времени Роланд с остальными членами семьи и представителями общественности и государственных структур Австрии приедет в Одессу. Уходя, он зажег на могиле у сохранившегося камня пять лампад, символизирующих пять поколений, которые надеялись отыскать это место все эти годы.

На следующий день Роланд провёл свою первую пресс-конференцию в Одессе в помещении Одесского регионального отделения Национального союза журналистов Украины, на которой рассказал о своих одесских приключениях, об истории своего предка – легендарного военачальника Австро-Венгерской империи и Имперского губернатора Одессы в 1918 г. Отдельной темой было и обсуждение велопроекта, с которым Роланд и Ева путешествуют по Европе, продвигая идеи развития велоинфраструктуры в городах.

Во время нахождения в Одессе Роланд также успел встретиться с одесскими велолюбителями в Зеленом театре, где он провел презентацию своей программы Free bamboo tandem ride, побывал в Одесской мэрии и покатал нескольких сотрудников муниципалитета на своем уникальном бамбуковом тандеме Crossover.

В свою очередь заместитель мэра города Одессы П. Вугельман предложил Роланду и Еве обязательно посетить жемчужину города – Одесский государственный академический театр оперы и балета. Построенный их земляками Г. Гельмером и Ф. Фельнером в 1887 году, театр восхитил наших австрийских гостей, а в сочетании с прекрасной постановкой «Вий» оставил непреодолимое желание вернуться под его роскошные своды еще раз.

Покидая Одессу, Роланд и Ева были горды тем, что выполнили важную миссию и увозили с собой прекрасные воспоминания о городе. Они спешили домой, в Австрию, чтобы как можно скорее рассказать о том, что произошло с ними на берегу Черного моря, и начать подготовку к новому посещению Южной Пальмиры – уже в расширенном семейном составе, для участия в торжественной церемонии открытия восстановленного памятника. И тогда потомки Эдварда Эдлера фон Бёльца смогут по-настоящему почтить память своего предка – легендарного воина Австрийской империи, фельдмаршал-лейтенанта и Имперского губернатора Одессы.

Продолжение следует...