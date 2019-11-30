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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Документ по итогам нормандской встречи будет без юробязательств для Украины

Категория: Новости / Политика

Документ по итогам нормандской встречи будет без юробязательств для Украины

Документ, который подпишут стороны-участники саммита в «нормандском формате», не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Вместе с этим, он подчеркнул, что по итогам «нормандской встречи» будет подписан лишь политический документ, содержание которого станет результатом переговоров.

«Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речь о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров»,
 - заявил Кулеба.

«Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это «мясо», которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться»,
 - уточнил Дмитрий Кулеба.


Источник: АиФ



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