В Херсоне парня забрали в военкомат с отделения Новой почты

В Херсоне сотрудники военкомата приехали за парнем прямо в отделение "Новой почты", где он работает. Соответствующее видео появилось в Интернете.

На ролике видно, как мужчины в камуфляжной формы пытаются уговорить работника почты поехать с ними. Получив отказ, сотрудники военкомата буквально силой забрали парня с места работы и увезли на медкомиссию.



"Сотрудники херсонского военкомата пришли в отделение за необычным отправлением. И хотя последние 4 цифиры номера декларации они не назвали, это не помешало им забрать посылку",

- шутят пользователи Сети.