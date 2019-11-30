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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Херсоне парня забрали в военкомат с отделения Новой почты

Категория: Новости

В Херсоне парня забрали в военкомат с отделения Новой почты

В Херсоне сотрудники военкомата приехали за парнем прямо в отделение "Новой почты", где он работает. Соответствующее видео появилось в Интернете.
На ролике видно, как мужчины в камуфляжной формы пытаются уговорить работника почты поехать с ними. Получив отказ, сотрудники военкомата буквально силой забрали парня с места работы и увезли на медкомиссию.

"Сотрудники херсонского военкомата пришли в отделение за необычным отправлением. И хотя последние 4 цифиры номера декларации они не назвали, это не помешало им забрать посылку",
 - шутят пользователи Сети.


Источник: ВЕСТИ



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