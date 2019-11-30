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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В одесской больнице мать пыталась задушить пятимесячного сына

Категория: Новости / Происшествия

В одесской больнице мать пыталась задушить пятимесячного сына

В одесской больнице проходящая лечение женщина пыталась задушить подушкой своего пятимесячного сына. Младенец кричал и мешал матери напиваться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Женщина купила возле больницы водки и пришла пить ее в палату. В это время проснулся и расплакался ее пятимесячный сын. Женщина накрыла его лицо подушкой и попыталась задушить ребенка, чтобы он не мешал ей выпивать. Происходящее увидела соседка по палате. Она остановила нетрезвую женщину и подняла тревогу.

Матери малыша объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.


Источник: УСИ



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