Рада приняла закон о реформировании ГБР Рада приняла закон о реформировании ГБР

Во вторник, 3 декабря, Верховная рада 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Закон был подан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в сентябре текущего года. Он предполагает единоличную, а не коллегиальную, форму руководства в ГБР, а также квалификацию бюро как правоохранительного органа, а не центрального органа исполнительной власти, наделенного правоохранительной деятельностью.

Согласно документу, директора бюро будет назначать президент по представлению конкурсной комиссии (убирается согласование премьер-министром). Глава ГБР, в свою очередь, сможет назначать до трех заместителей по результатам открытого конкурса. Также теперь директор бюро сможет определять численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР, после чего это согласуется с Кабинетом Министров.

Согласно принятым поправкам на заседании Рады 15 ноября, документ содержит поправку о досрочном прекращении полномочий Романа Трубы и его заместителей.

Ранее Владимир Зеленский призвал проголосовать за принятие законопроекта на фоне скандала с обысками в ГБР в связи с возможными злоупотреблениями. Обыски прошли по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины и его знакомого по фамилии Шевченко, которых заподозрили в получении 150 тысяч долларов.

Как написали в своих "Телеграм"-каналах бывшие народные депутаты Сергей Лещенко и Игорь Мосийчук, деньги были получены за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.

Зеленский подчеркнул, что скандал является "еще одним аргументом" в пользу необходимости перезагрузить руководство ГБР.