В Киевской области рыбаки угрожали поджечь работников Госрыбагентства

В Киевской области инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили мужчин на лодке, которые могли осуществлять незаконный вылов рыбы. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Для проверки разрешительных документов инспекторы попросили рыбаков причалить к берегу, но те отказались и попытались скрыться.

Правоохранители их догнали возле с. Страхолесье Иванковского района. В их преследовании принимали участие водная полиция Вышгородского района, группы реагирования патрульной полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли орудия лова, лодку и рыбу. По предварительным данным, материальный ущерб, нанесенный государству, составляет 38 тыс. грн. В отдел полиции доставили двух рыбаков – местных жителей 22 и 30 лет.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) и ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.