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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Киевской области рыбаки угрожали поджечь работников Госрыбагентства

Категория: Новости / Происшествия

В Киевской области рыбаки угрожали поджечь работников Госрыбагентства

В Киевской области инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили мужчин на лодке, которые могли осуществлять незаконный вылов рыбы. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Для проверки разрешительных документов инспекторы попросили рыбаков причалить к берегу, но те отказались и попытались скрыться.
Правоохранители их догнали возле с. Страхолесье Иванковского района. В их преследовании принимали участие водная полиция Вышгородского района, группы реагирования патрульной полиции.
На месте происшествия сотрудники полиции изъяли орудия лова, лодку и рыбу. По предварительным данным, материальный ущерб, нанесенный государству, составляет 38 тыс. грн. В отдел полиции доставили двух рыбаков – местных жителей 22 и 30 лет.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) и ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

 


Источник: БУКВЫ



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