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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Благодаря соцсети Snapchat в Одесском худмузее оживают картины

Категория: Новости / Культура и искусство

Благодаря соцсети Snapchat в Одесском худмузее оживают картины

Одесский художественный музей вместе с социсетью Snapchat создали специальные линзы для некоторых картин, которые делают картинку живой. Как стало известно, новинка стала подарком от Snapchat к 120-летию музея.

Благодаря новинке, на картине Айвазовского «Ночь на Черном море» теперь можно увидеть движение волн и облаков. А на портрете Екатерины II можно узнать, что обозначают те или иные элементы. 

"Чем больше зритель будет знать о том, что зашифровано в портрете, тем лучше он поймет авторский замысел", – отмечают создатели линз.

Еще одна линза позволяет увидеть в музее одну из скульптур львов знаменитого скульптора Иосифа Мормоне в дополненной реальности.

 

 


Источник: ОДЕССА МЕДИА



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