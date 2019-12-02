Благодаря соцсети Snapchat в Одесском худмузее оживают картины

Одесский художественный музей вместе с социсетью Snapchat создали специальные линзы для некоторых картин, которые делают картинку живой. Как стало известно, новинка стала подарком от Snapchat к 120-летию музея.

Благодаря новинке, на картине Айвазовского «Ночь на Черном море» теперь можно увидеть движение волн и облаков. А на портрете Екатерины II можно узнать, что обозначают те или иные элементы.

"Чем больше зритель будет знать о том, что зашифровано в портрете, тем лучше он поймет авторский замысел", – отмечают создатели линз.

Еще одна линза позволяет увидеть в музее одну из скульптур львов знаменитого скульптора Иосифа Мормоне в дополненной реальности.