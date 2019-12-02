Медики рассказали, помогает ли от простуды малиновое варенье

Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский, рассказал помогает ли от простуды малиновое варенье. Медик отметил, что полезнее употреблять сушенную ягоду, а не варенье, которое содержит много сахара.



«Концентрация биологически активных веществ в сушеной малине существенно выше, чем в малиновом варенье, и гораздо выше, чем в свежей малине, которая на 90% состоит из воды».

В стакане настоя сушеной малины содержится столько же полезных веществ, сколько в 0,5 кг варенья. Учитывая калорийность и высокое содержание сахара, можно сказать, что пользы от его применения будет немного.К тому же настой сушеной малины не имеет никаких побочных эффектов и рекомендован даже пациентам с сахарным диабетом, которым малиновое варенье строжайше противопоказано.