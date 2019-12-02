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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Медики рассказали, помогает ли от простуды малиновое варенье

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Медики рассказали, помогает ли от простуды малиновое варенье

Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский, рассказал помогает ли от простуды малиновое варенье. Медик отметил, что полезнее употреблять сушенную ягоду, а не варенье, которое содержит много сахара.

«Концентрация биологически активных веществ в сушеной малине существенно выше, чем в малиновом варенье, и гораздо выше, чем в свежей малине, которая на 90% состоит из воды».

В стакане настоя сушеной малины содержится столько же полезных веществ, сколько в 0,5 кг варенья. Учитывая калорийность и высокое содержание сахара, можно сказать, что пользы от его применения будет немного.
К тому же настой сушеной малины не имеет никаких побочных эффектов и рекомендован даже пациентам с сахарным диабетом, которым малиновое варенье строжайше противопоказано.

 

 


Источник: LENTA



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