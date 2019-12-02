Венгрия предложила России объединить усилия для защиты прав нацменьшинств в Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.



"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины",

"Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике. Нельзя спускать с рук националистам их поведение",

- сказал Володин.Председатель Госдумы РФ призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.- заявил Володин.30 октября сообщалось, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, потребовав выполнить обязательства в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. Украина пошла навстречу Венгрии и выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании.