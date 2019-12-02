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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Венгрия предложила России объединить усилия для защиты прав нацменьшинств в Украине

Категория: Новости / Политика

Венгрия предложила России объединить усилия для защиты прав нацменьшинств в Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины",
 - сказал Володин.
Председатель Госдумы РФ призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.
"Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике. Нельзя спускать с рук националистам их поведение",
 - заявил Володин.
30 октября сообщалось, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, потребовав выполнить обязательства в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. Украина пошла навстречу Венгрии и выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании.


Источник: 112



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