В Киеве прощаются с погибшим снайпером "Альфы"

В Киеве прощаются с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Он и его коллега Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 года в Донецкой области.



«Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев»,

«Траурний венок передал президент Украины, который выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, погибшим вместе во время выполнения контрдиверсионного задания на линии разграничения»,

— отметил глава СБУ Иван Баканов.В СБУ пообещали всесторонне поддержать семьи погибших офицеров.— говорится в сообщении СБУ.Как сообщалось ранее, политический эксперт Назар Приходько заявил, что бойцов «Альфы» «накрыло миной прямой наводкой», и что в этом районе боевикам завезли из России новейший комплекс обнаружения.