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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Киеве прощаются с погибшим снайпером "Альфы"

Категория: Новости

В Киеве прощаются с погибшим снайпером "Альфы"

В Киеве прощаются с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Он и его коллега Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря 2019 года в Донецкой области.

«Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев»,
 — отметил глава СБУ Иван Баканов.
В СБУ пообещали всесторонне поддержать семьи погибших офицеров.
 «Траурний венок передал президент Украины, который выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, погибшим вместе во время выполнения контрдиверсионного задания на линии разграничения»,
 — говорится в сообщении СБУ.
Как сообщалось ранее, политический эксперт Назар Приходько заявил, что бойцов «Альфы» «накрыло миной прямой наводкой», и что в этом районе боевикам завезли из России новейший комплекс обнаружения.


Источник: ФАКТЫ



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