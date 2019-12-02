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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Бывший лучший теннисист Украины возвращается на открытый чемпионат Австралии после травмы

Категория: Новости / Спорт

Бывший лучший теннисист Украины возвращается на открытый чемпионат Австралии после травмы

Украинский теннисист Александр Долгополов возвращается в большой спорт. 31-летний киевлянин последний раз играл официальные матче в мае 2018 года. Затем взялся залечивать травмы, из-за чего пропустил полтора года. За это время Саша перенес две операции. Вспомним, что украинец уже пытался лечиться без длительного "отрыва от производства", когда пропустил три месяца с января по апрель 2018 . Однако здоровье потребовало большего к себе внимания.
Теперь же стало известно, что Долгополов заявился уже на два турнира АТР, используя так называемый замороженный рейтинг. По нему Александр занимает 66-е место. С 6 по 12 января он сыграет на престижном турнире в Дохе, где выступят также Жо-Вилфрид Цонга, Стэн Вавринка, Милош Раонич и другие сильные конкуренты.
А после выступления в Катаре Долгополов полетит на открытый чемпионат Австралии. Именно в Мельбурне Александр добился наилучшего выступления на турнирах серии "Большого шлема" – в 2011 году он дошел до четвертьфинала.


Источник: СЕГОДНЯ



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