Школьное образование в Украине ниже среднего

По результатам исследования Программы международной оценки учеников (PISA), 25% от всех пятнадцатилетних учеников в Украине имеют низкий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад на презентации результатов международного исследования PISA во вторник, 3 декабря.

По словам министра, результаты Украины "не такие уж и плохие, как кто-то мог ожидать". Но, по ее словам, результаты украинских учеников ниже средних показателей по странам-участницам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным исследования, лишь 74,1% 15-летних подростков в Украине достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64% - математической грамотности, 73,6% - естественнонаучной грамотности. При этом 46,4% 15-летних учеников Украины продемонстрировали высокий уровень читательской грамотности, 37,9% - грамотности по математике и 43,6% - грамотности с естественнонаучным дисциплинам.

Также отмечается, что существенная разница в достижениях существует в зависимости от типа местности. Новосад рассказала, что в крупных городах средний бал грамотности учеников выше, чем в сельской - во временном исчислении разница между достижениями учеников в городах и селах составляет более чем в 2,5 года обучения.

Кроме того, исследование показало, что мальчики читают гораздо меньше, чем девочки. Среди прочего, согласно отчету, в Украине ученики чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, чем их сверстники в странах ОЭСР.

Новосад считает, что результаты исследования указали на две проблемы: низкий уровень грамотности по математике и глубокое неравенство в доступе к качественному образованию в зависимости от места проживания и социально-экономического статуса.

Отметим, Украина впервые присоединилась к Программе международного оценивания учеников (PISA) в 2016 году. Программа имеет целью сравнить образовательные системы около 80 стран мира через измерения компетенций учащихся по чтению, математике и естественным дисциплинам, прямо не связанных с овладением школьными программами. Кроме того, большое внимание в исследовании PISA уделяется изучению факторов, влияющих на успешное обучение учеников.

Исследование PISA проводится каждые три года путем тестирования навыков и знаний 15-летних учеников. PISA не проверяет уровень учебных достижений учеников, зато оценивает, насколько ученик сможет использовать знания и умения, полученные в школе, при возможных жизненных трудностях.