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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Категория: Новости

В Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

За минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Одессе заболели 5359 человек, более 70% из них - дети до 17 лет.

По информации ГУ «Одесский областной центр Министерства здравоохранения Украины», эпидпорог превышен на 2,7%, передает «Думская»

«Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости и средний уровень интенсивности процесса»,
— говорится в сообщении центра.

Медики прогнозируют две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Первая — в декабре и вторая — в конце января.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне 2019-2020 в Украине будут курсировать четыре штамма гриппа — два вируса штамма А (H1N1/Брисбен і H3N2/Канзас) и два штамма В (Колорадо/линия Виктория и Пхукет/линия Ямагата).

Канзас опасен для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, а Брисбен — для детей, беременных женщин и людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением, астмой и другими заболеваниями дыхательной системы.

 

 



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