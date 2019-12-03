В Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

За минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Одессе заболели 5359 человек, более 70% из них - дети до 17 лет.

«Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости и средний уровень интенсивности процесса»,

— говорится в сообщении центра.

Медики прогнозируют две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Первая — в декабре и вторая — в конце января.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне 2019-2020 в Украине будут курсировать четыре штамма гриппа — два вируса штамма А (H1N1/Брисбен і H3N2/Канзас) и два штамма В (Колорадо/линия Виктория и Пхукет/линия Ямагата).

Канзас опасен для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, а Брисбен — для детей, беременных женщин и людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением, астмой и другими заболеваниями дыхательной системы.