США: отчет по импичменту выявил "значительные злоупотребления" Трампа и давление на Украину

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Документ содержит 300 страниц, однако в одностраничном резюме суммированы ключевые моменты дела демократов против Трампа.

В отчете говорится, что "схема Трампа подрывала внешнюю политику США в отношении Украины и подрывала нашу национальную безопасность на пользу двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его президентской кампании по переизбранию."

Отмечается, что Трамп потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о расследовании в отношении конкурента президента Джо Байдена. Другое расследование должно касаться сейчас развенчанной теории заговора о том, что именно Украина, а не Россия, вмешалась в президентские выборы 2016 года.

В отчете утверждается, что схема Трампа была разработана со "знания и одобрения" нескольких высокопоставленных чиновников администрации, включая госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности главы администрации Мика Малвани.

Отмечается, что действия Трампа заставили несколько комитетов Палаты представителей "провести серьезное, трезвое и оперативное расследование" относительно того, поставил ли президент свои личные интересы выше интересов страны"

Демократы также обвинили Трампа в участии в "беспрецедентной кампании по препятствованию этому расследованию относительно импичмента".

Отчет благодарит "патриотически настроенных и мужественных государственных служащих, которые предоставили комитетам прямые доказательства действий президента", назвав эти действия "значительными злоупотреблениями".