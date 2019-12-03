"Нафтогаз" назвал причины отсутствия отопления в домах одесситов

Отдельные дома в Одессе до последнего времени оставались без отопления из-за ошибок или бесхозяйственности управляющих компаний. Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», передает Трасса Е-95.





К сожалению, остаются еще два предприятия, не включенных в реестр потребителей: ОК «Суворовский ЖЭК» и ООО «Элиткомсервис Компания», которые обслуживают сотни квартир,

- сообщила пресс-служба компании.

Уровень расчетов ОК «Суворовский ЖЭК» составляет лишь 85%. Для достижения минимального уровня расчетов, который позволяет осуществлять газоснабжение (90%), предприятие должно уплатить не менее 339,4 тыс грн.

Уровень расчетов ООО «Элиткомсервис Компания» сегодня еще меньше - 82%. Для достижения минимально необходимого для возобновления газоснабжения уровня расчетов предприятие должно уплатить не менее 300,3 тыс грн.

Сразу после выполнения этими предприятиями минимальных требований законодательства они будут внесены в реестр потребителей и смогут получать газ, отметили в «Нафтогазе».

Многие дома в Одессе получили тепло с задержкой. В частности, ООО «Теплодом-3» только 28 ноября обратилось к НАК «Нафтогаз Украины» за заключением договора на поставку природного газа в отопительный период 2019/20 гг. В тот же день указанное общество в установленном порядке было включено в реестр потребителей на информационной платформе оператора ГТС и начало получать газ.

Только второго декабря была решена проблема с отоплением домов, которые обслуживаются еще двумя управляющими компаниями - ЖСК «Уют-43» и ЖСК «Кварт-сервис». При этом ЖСК «Уют-43» рассчитался с Нафтогазом, а ЖСК «Кварт-сервис» предоставил график погашения задолженности в соответствии с требованиями законодательства. Уже сегодня указанные предприятия включены компанией в реестр потребителей на информационной платформе оператора ГТС и могут получать газ.



Как отметил первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Сергей Перелома, все производители тепла, которые уделили внимание начале отопительного сезона, давно получают газ. Те же, которые обратились за заключением договора несвоевременно или не выполнили требований законодательства, создают проблемы жителям домов, которые обслуживают, и даже пытаются переложить ответственность за свою бездеятельность на «Нафтогаз».

Еще летом все производители тепла были неоднократно проинформированы о состоянии своей задолженности и меры, которые необходимо принять, чтобы не оставить людей без отопления зимой. Закон одинаков для всех. Теперь Нафтогаз вынужден принимать меры для восстановления в кратчайшие сроки газоснабжения тех производителей тепла, которые только сейчас смогли выполнить требования законодательства,

- отметил Перелома.