Япония выделит американским военным целый остров под новую базу ВВС

Правительство Японии выкупило целый остров для создания на нем новой военной базы США и размещения собственных сил самообороны. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post.

Японское правительство потратило 16 млрд йен (146 млн. долларов) на покупку необитаемого острова Магэсима площадью 8,2 км2, расположенного между островами Кюсю и Окинава. Ранее на острове располагался аэродром, с которого во время Второй мировой войны взлетали японские самолеты для обороны Окинавы.

С точки зрения безопасности, важно установить полный контроль над территорией для отработки техники посадки самолётов на авианосец, так что мы будем пытаться как можно раньше построить объект, который будет находиться там на постоянной основе,

— заявил глава правительства Ёсихидэ Суга, комментируя планы создания новой военной базы США.

По данным издания, в 2011 году Япония пообещала США новую базу для размещения ВВС. Из-за опасений относительно шумового загрязнения американским самолетам не разрешают летать над основной японской территорией, поэтому самолётам с базы Ивакуни, расположенной в центре страны, приходится для проведения учений отправляться за 1400 км на остров Иодзима. Новая база на острове Магэсима находится всего в 400 км от Ивакуни.

Издание пишет, что на острове будет расположен аэродром для американских ВВС, а также инфраструктура для размещения собственных сил самообороны. Кроме того, планируется переместить на Магэсиму часть американского контингента с Окинавы, где проходят «протесты против американского присутствия».