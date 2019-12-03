«Конец эпохи»: основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж оставят руководящие посты в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставят руководящие посты в Alphabet, головной компании Google, говорится в сообщении организации. В нем не указано, почему Брин и Пейдж приняли такое решение, но подчеркивается, что они продолжат принимать участие в работе компании как сооснователи, основные акционеры и члены совета директоров Alphabet. В их владении также останутся более чем 50% акций компании.
Пейдж занимал должность гендиректора Alphabet, Брин — президента компании. После их ухода должность президента упразднят, а новым гендиректором станет глава Google Сундар Пичаи. Он будет совмещать должности и останется в составе совета директоров.
Они пообещали, что будут «регулярно общаться» с Пичаи.
Уход Пейджа и Брина опускает занавес после одного из самых успешных двойных управлений компанией в истории, комментирует Financial Times.
Пейдж и Брин персонифицировали компанию и стали одними из самых влиятельных фигур в технологическом секторе: в одном ряду с сооснователем Apple Стивом Джобсом и сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом, пишет газета.
Пейдж и Брин не сильно проявляли себя в публичном поле в последние годы: Пейдж даже пропустил ежегодное собрание акционеров Alphabet в июне, чем вызвал критику в свой адрес, отмечает американский Forbes.
Сама компания столкнулась с рядом трудностей: это как антимонопольное расследование властей США, так и недовольство сотрудников по ряду вопросов, в том числе по контрактам с госорганами США или случаям домогательств в компании, заметил журнал.
Пейдж и выходец из России Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году была создана Alphabet как головная компания, которая объединила поисковик и другие проекты. Сундар Пичаи работает в Google с 2004 года, в августе 2015 стал гендиректором компании.