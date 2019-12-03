«Конец эпохи»: основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж оставят руководящие посты в Alphabet

Если бы компания была человеком, то в этом году ей исполнился бы 21 год и пришла бы пора покинуть гнездо. Хотя это была огромная привилегия — быть глубоко вовлеченным в ежедневный менеджмент компании, мы считаем, что пришло время принять на себя роль гордых родителей: предложить свой совет и любовь, но не каждодневное ворчание,

— отметили Пейдж и Брин в своем письме.

Они пообещали, что будут «регулярно общаться» с Пичаи.

Мы очень смущены тем, что маленький исследовательский проект вырос в источник знаний и расширения возможностей для миллиардов — это ставка, которую сделали мы, два студента Стэнфорда,

— добавили основатели Google.

Уход Пейджа и Брина опускает занавес после одного из самых успешных двойных управлений компанией в истории, комментирует Financial Times.

Решение основателей — конец эры для Google,

— соглашается The New York Times.

Пейдж и Брин персонифицировали компанию и стали одними из самых влиятельных фигур в технологическом секторе: в одном ряду с сооснователем Apple Стивом Джобсом и сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом, пишет газета.

Пейдж и Брин не сильно проявляли себя в публичном поле в последние годы: Пейдж даже пропустил ежегодное собрание акционеров Alphabet в июне, чем вызвал критику в свой адрес, отмечает американский Forbes.

Сама компания столкнулась с рядом трудностей: это как антимонопольное расследование властей США, так и недовольство сотрудников по ряду вопросов, в том числе по контрактам с госорганами США или случаям домогательств в компании, заметил журнал.

Пейдж и выходец из России Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году была создана Alphabet как головная компания, которая объединила поисковик и другие проекты. Сундар Пичаи работает в Google с 2004 года, в августе 2015 стал гендиректором компании.