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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

«Конец эпохи»: основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж оставят руководящие посты в Alphabet

Категория: Новости / История и общество

«Конец эпохи»: основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж оставят руководящие посты в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставят руководящие посты в Alphabet, головной компании Google, говорится в сообщении организации. В нем не указано, почему Брин и Пейдж приняли такое решение, но подчеркивается, что они продолжат принимать участие в работе компании как сооснователи, основные акционеры и члены совета директоров Alphabet. В их владении также останутся более чем 50% акций компании.

Пейдж занимал должность гендиректора Alphabet, Брин — президента компании. После их ухода должность президента упразднят, а новым гендиректором станет глава Google Сундар Пичаи. Он будет совмещать должности и останется в составе совета директоров.

Если бы компания была человеком, то в этом году ей исполнился бы 21 год и пришла бы пора покинуть гнездо. Хотя это была огромная привилегия — быть глубоко вовлеченным в ежедневный менеджмент компании, мы считаем, что пришло время принять на себя роль гордых родителей: предложить свой совет и любовь, но не каждодневное ворчание,
— отметили Пейдж и Брин в своем письме.

Они пообещали, что будут «регулярно общаться» с Пичаи.

Мы очень смущены тем, что маленький исследовательский проект вырос в источник знаний и расширения возможностей для миллиардов — это ставка, которую сделали мы, два студента Стэнфорда,
— добавили основатели Google.

 

Уход Пейджа и Брина опускает занавес после одного из самых успешных двойных управлений компанией в истории, комментирует Financial Times.

Решение основателей — конец эры для Google,
— соглашается The New York Times.

Пейдж и Брин персонифицировали компанию и стали одними из самых влиятельных фигур в технологическом секторе: в одном ряду с сооснователем Apple Стивом Джобсом и сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом, пишет газета.

Пейдж и Брин не сильно проявляли себя в публичном поле в последние годы: Пейдж даже пропустил ежегодное собрание акционеров Alphabet в июне, чем вызвал критику в свой адрес, отмечает американский Forbes.

Сама компания столкнулась с рядом трудностей: это как антимонопольное расследование властей США, так и недовольство сотрудников по ряду вопросов, в том числе по контрактам с госорганами США или случаям домогательств в компании, заметил журнал.

Пейдж и выходец из России Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году была создана Alphabet как головная компания, которая объединила поисковик и другие проекты. Сундар Пичаи работает в Google с 2004 года, в августе 2015 стал гендиректором компании.


Источник: Forbes.ru



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