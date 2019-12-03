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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро

Категория: Новости / Культура и искусство

Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро

Полотно французского художника Поля Гогена "Толстое дерево", написанное в 1897 году, продали в Париже за 9,5 миллиона евро. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Artcurial, передает Корреспондент.

Предпродажная оценка работы составляла пять-семь миллионов евро.

Картину приобрел международный коллекционер. Покупатель заявил, что она не покинет Францию.

Выставленный на торги лот был единственным из цикла работ Гогена, которые создавались на Таити, остававшимся в частных руках. "Толстое дерево" было единственным полотном, остававшимся в частном владении.

 

 

Поль Гоген, родившийся в Париже в 1848 году, являлся одним из крупнейших представителей постимпрессионизма наряду с Полем Сезанном и Винсентом Ван Гогом. Он повлиял на таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс, и стал широко известен после своей смерти в 1903 году.



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