Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро

Полотно французского художника Поля Гогена "Толстое дерево", написанное в 1897 году, продали в Париже за 9,5 миллиона евро. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Artcurial, передает Корреспондент.

Предпродажная оценка работы составляла пять-семь миллионов евро.

Картину приобрел международный коллекционер. Покупатель заявил, что она не покинет Францию.

Выставленный на торги лот был единственным из цикла работ Гогена, которые создавались на Таити, остававшимся в частных руках. "Толстое дерево" было единственным полотном, остававшимся в частном владении.