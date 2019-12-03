Зеленский хочет провести обмен "всех на всех" до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы по итогам "нормандского" саммита состоялся большой обмен пленными с Россией в формате "всех на всех".
Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном 4 декабря, передает ТСН.ua.
Президент отметил, что во время встречи нормандской четверки будут обсуждены вопросы, согласованные в коммюнике, но ему бы хотелось получить более развернутые ответы.
Вместе с этим он отметил, что второй важный для него вопрос – ситуация с безопасностью на Донбассе.
Напомним, встреча в "нормандском формате" должна состояться 9 декабря - эту дату подтвердили все стороны.
Ранее в Минске на переговорах участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были сняты все препятствия на пути к встрече лидеров стран "нормандского формата".
16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные три вопроса, которые будут обсуждаться на саммите – освобождение пленных по принципу "всех на всех", разведение войск по всей линии фронта, а также условия проведения местных выборов на оккупированных территориях.