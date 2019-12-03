Зеленский хочет провести обмен "всех на всех" до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы по итогам "нормандского" саммита состоялся большой обмен пленными с Россией в формате "всех на всех".

Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном 4 декабря, передает ТСН.ua.

Президент отметил, что во время встречи нормандской четверки будут обсуждены вопросы, согласованные в коммюнике, но ему бы хотелось получить более развернутые ответы.

Это просто слова, мы хотим действий и сроков,

- сказал Зеленский.

Честно скажу, я не знаю удастся ли нам или нет. Но первая победа - мы встречаемся. Моряки, политические пленные – мы их вернули. Но не всех. Я очень хотел бы чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня гуманитарное вопрос очень важен и является личным. Я действительно хочу большого обмена "всех на всех",

- сказал Зеленский.

Вместе с этим он отметил, что второй важный для него вопрос – ситуация с безопасностью на Донбассе.

Если все стороны захотят прекращения войны, так же как и мы, то мы сможем добиться серьезных результатов – вывод всех войск и незаконного вооружения,

- подчеркнул Зеленский, в очередной раз отметив, что ожидает услышать конкретные сроки этого.

Напомним, встреча в "нормандском формате" должна состояться 9 декабря - эту дату подтвердили все стороны.

Ранее в Минске на переговорах участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были сняты все препятствия на пути к встрече лидеров стран "нормандского формата".

Разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении,

- отметила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные три вопроса, которые будут обсуждаться на саммите – освобождение пленных по принципу "всех на всех", разведение войск по всей линии фронта, а также условия проведения местных выборов на оккупированных территориях.